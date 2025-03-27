Минпромторг: первый полет импортозамещенного Superjet состоится в апреле

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Первый полет полностью импортозамещенного самолета Superjet планируется в апреле 2025 года. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

"С российскими двигателями Superjet уже полетел недавно, вы наверняка видели. А в полностью импортозамещенном облике – со всеми отечественными системами – в апреле месяце планируется", – цитирует Алиханова ТАСС.

Опытный образец самолета Superjet с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет 17 марта. Самолет пробыл в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 километров в час и высоты до 3 000 метров.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что этот полет подтверждает правильность инженерных расчетов и высокую готовность судна.

Между тем серийное производство российского пассажирского самолета SSJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 планируется начать в начале 2026 года. В год планируется выпускать около 20 лайнеров. До этого сообщалось, что SSJ-100 в течение 2025 года проведут порядка 200 тестовых полетов.