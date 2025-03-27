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27 марта, 05:23

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Минздрав хочет изменить правила медосвидетельствования на опьянение с 1 сентября

Минздрав планирует изменить правила медосвидетельствования

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Минздрав России планирует изменить правила проведения медосвидетельствования на состояние опьянения с 1 сентября 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа министерства.

Документ уточняет особенности проведения данной процедуры и вынесения заключения по ее результатам при оказании медпомощи в экстренной форме. К примеру, во время оказания экстренной помощи пострадавшим в ДТП и лицам с признаками отравления наркотическими средствами, ядовитыми или психотропными веществами, производится отбор биологических объектов, которые будут храниться в течение недели, и при необходимости исследуются.

Также планируется изменить перечень основных групп наркотиков и прочих психотропных веществ, на которые проводятся химико-токсикологические исследования с учетом изменения структуры наркопотребления в России. Помимо этого, приказ уточняет вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения о его отказе.

Согласно документу, данные меры будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Минздрав разработал новый порядок освидетельствования российских водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения в середине марта. Правила тестирования останутся прежними, однако сам процесс не должен будет проводиться, если автомобилист или его законный представитель не согласился на него в письменной форме.

Ранее министерство предложило выдавать справки водителям по данным диспансеризации. В Минздраве отметили, что данное решение значительно сократит время на получение документа. Благодаря этому владельцам транспорта не придется проходить обследования заново.

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