Движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии метро введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты восстановили движение поездов на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки.

"Движение поездов на Калужско-Рижской линии введено в график", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на южном участке линии поезда следовали с увеличенными интервалами из-за проверки поезда.

В понедельник поезда следовали с задержками на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2. Сбой произошел в графике электричек дальних маршрутов. Специалисты МЖД оперативно устранили все неполадки.

