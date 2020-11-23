Движение поездов на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 введено в график

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Движение поездов на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2 введено в график, поезда следуют по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2", – говорится в сообщении.

Добавляется, что несколько электричек дальних маршрутов задерживаются в пути. Специалисты работают над сокращением опоздания, подчеркнули в МЖД.

Ранее движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" было затруднено по техническим причинам. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства. Позже движение было восстановлено.