В Дептрансе сообщили, что столичное метро работает штатно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичный метрополитен работает в штатном режиме. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.

"Все устройства метрополитена работают штатно, движение на Замоскворецкой линии вводится в график. Ранее для проверки состава и инфраструктуры был остановлен один обкаточный поезд, следовавший без пассажиров", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сразу после проверки поезда продолжили курсировать в обычном режиме.

Утром в понедельник, 23 ноября, движение поездов на МЦД-2 и Рижском направлении между станциями "Тушинская" и "Стрешнево" было затруднено по техническим причинам. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства и призвали их пользоваться станцией метро "Тушинская".