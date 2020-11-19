Больше 30 тысяч горожан привязали "Тройку" к своим аккаунтам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 30 тысяч горожан персонализировали проездную карту "Тройка" в личном кабинете приложения "Метро Москвы". Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В ведомстве отметили, что данная опция доступна в приложении всего два дня, однако она стала очень популярной среди пользователей. Теперь пассажиры могут привязать номер "Тройки" к своему аккаунту, а в случае потери карты перевести средства с нее на новый проездной.

"Экономьте свое время вместе с приложением "Метро Москвы" – настраивайте автоплатеж карты, записывайте билеты на "Тройку" онлайн, следите за всеми акциями. А мы будем делать сервис еще удобнее и быстрее", – добавили в Дептрансе.

Кроме того, обновленное приложение "Метро Москвы" дает пассажирам возможность обратиться за помощью к чат-боту. Бот Александра готова ответить на все вопросы пользователей – без перерывов и выходных.