Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На южном участке Калужско-Рижской линии метро увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

"На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения для проверки поезда", – говорится в сообщении.

В настоящий момент специалисты прикладывают все усилия для введения движения в график.

В понедельник поезда следовали с задержками на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2. Сбой произошел в графике электричек дальних маршрутов. Специалисты МЖД оперативно устранили все неполадки.