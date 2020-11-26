Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На южном участке Калужско-Рижской линии метро увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта.
"На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения для проверки поезда", – говорится в сообщении.
В настоящий момент специалисты прикладывают все усилия для введения движения в график.
В понедельник поезда следовали с задержками на Рижском направлении Московской железной дороги и МЦД-2. Сбой произошел в графике электричек дальних маршрутов. Специалисты МЖД оперативно устранили все неполадки.