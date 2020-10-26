В Дептрансе уточнили, могут ли водители автобусов высаживать пассажиров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Водители Мосгортранса не имеют полномочий высаживать пассажиров из автобусов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта в Telegram.

Накануне в Сети сообщалось, что водители автобусов в определенных регионах отказывают пожилым пассажирам в перевозке, обосновывая это действующими для данной категории граждан ограничениями.

В Дептрансе заявили, что водителям Мосгортранса запрещены подобные действия.

"Главная задача водителей – безопасная и комфортная перевозка пассажиров. Более того, они не могут покидать кабину, если речь не идет об экстренных ситуациях", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что с 20 марта контакты пассажиров и водителей сведены к минимуму: приобрести проездной билет у последних невозможно. Такая мера помогает в борьбе с коронавирусом, считают в Дептрансе.

Ранее в ведомстве сообщили, что на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД теперь работают тепловизоры. Они нужны для того, чтобы измерять у пассажиров температуру. Устройства разместили при входе около рамок металлоискателей.

В том случае если у человека окажется высокая температура, то его не пустят в транспорт. Кроме того, ему посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.

