В Дептрансе уточнили, могут ли водители автобусов высаживать пассажиров

16:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Водители Мосгортранса не имеют полномочий высаживать пассажиров из автобусов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта в Telegram.
Накануне в Сети сообщалось, что водители автобусов в определенных регионах отказывают пожилым пассажирам в перевозке, обосновывая это действующими для данной категории граждан ограничениями.
В Дептрансе заявили, что водителям Мосгортранса запрещены подобные действия.
"Главная задача водителей – безопасная и комфортная перевозка пассажиров. Более того, они не могут покидать кабину, если речь не идет об экстренных ситуациях", – рассказали в ведомстве.
Там добавили, что с 20 марта контакты пассажиров и водителей сведены к минимуму: приобрести проездной билет у последних невозможно. Такая мера помогает в борьбе с коронавирусом, считают в Дептрансе.
Ранее в ведомстве сообщили, что на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД теперь работают тепловизоры. Они нужны для того, чтобы измерять у пассажиров температуру. Устройства разместили при входе около рамок металлоискателей.
В том случае если у человека окажется высокая температура, то его не пустят в транспорт. Кроме того, ему посоветуют обратиться к врачу или вызовут скорую помощь.
Дептранс: большинство такси в Москве не соблюдают меры по коронавирусу
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