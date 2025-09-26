Москвичам напомнили о раннем вечернем разъезде 26 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных водителей предупредили о раннем вечернем разъезде в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

В связи с коротким рабочим днем разъезд начнется около 16:00.

"Рекомендуем выезжать до него или отложить поездку на более позднее время", – отметили в департаменте.

Дептрансе рекомендовал водителям соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Кроме того, москвичам напомнили об ограничениях движения транспорта в субботу, 27 сентября, которые будут связаны с проведением Московского мотофестиваля.

Мотофестиваль соберет тысячи байкеров, которые закроют мотосезон 2025 года. Мероприятие начнется на смотровой площадке Воробьевых гор в 10:00, сама колонна мотоциклистов стартует в 12:00. Участники проедут по Садовому кольцу, а затем присоединятся к гостям фестиваля. Развлекательная программа продлится до 18:00