Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Движение поездов на участке Зеленоград-Крюково – Москва восстановлено. Об этом сообщает Московско-Тверская пригородная пассажирская компания.

Пригородный электропоезд № 7443 Крюково – Москва остановился на станции Сходня в городском округе Химки. Остановка поезда произошла 26 сентября в 16:58 по техническим причинам.

Между тем расписание поездов Белорусского и Савеловского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменится с 27 по 30 сентября. Движение на участке Москва-Пассажирская – Смоленская – Фили будет организовано по соседним путям. У некоторых рейсов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.