Электричка остановилась на перегоне Сходня – Химки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пригородный электропоезд № 7443 Крюково – Москва остановился на станции Сходня в городском округе Химки, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Уточняется, что остановка поезда произошла в 16:58 по техническим причинам.

В результате два пригородных поезда задерживаются на один час, и до 15 пригородных поездов и электропоездов МЦД-3 – до 30 минут. Задержек "Сапсанов" и поездов дальнего следования не наблюдается.



"Железнодорожники принимают необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", – говорится в сообщении.



Уточнить информацию о фактическом движении поездов можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте РЖД, а также по телефону Центра поддержки клиентов 8 (800) 775-00-00.

Между тем расписание поездов Казанского направления МЖД и МЦД-3 изменено до 21 октября. Это связано с ремонтными работами. Специалисты демонтируют старые рельсошпальные решетки и устанавливают новые, а также подсыпают щебеночной балласт и выправляют пути.