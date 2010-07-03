Дополнительные меры безопасности начали реализовывать в Жуковском

16:01
16:01
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Фото: Агентство "Москва"
В столичном аэропорту Жуковский начали реализовывать дополнительные меры орнитологической безопасности. Аэродром профинансировал приобретение нового оборудования для отпугивания птиц, которое устанавливают специалисты Летно-исследовательского института (ЛИИ) имени Громова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу АО "Рампорт Аэро".
Как отмечается, основную часть работ планируют выполнить до открытия выставки МАКС, которое состоится 27 августа.
"Совместными усилиями будет создан дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования по всему периметру аэродрома", – приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора АО "Рампорт Аэро" Евгения Солодилина.
15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку на кукурузном поле недалеко от аэропорта Жуковский. По поступившей информации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего силовые установки были выведены из строя.
Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле. 226 пассажиров, которые находились на борту лайнера, были эвакуированы.
25 августа с кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321. Как пояснили представители "Уральских авиалиний", после жесткой посадки воздушное судно получило серьезные повреждения и поэтому его решили отправить на утилизацию.
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