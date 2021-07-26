РЖД возобновили продажу билетов на поезда через Забайкалье

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

РЖД возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, которые следуют через Забайкалье по Транссибирской магистрали. Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.

"Возобновили продажу билетов на пассажирские поезда, следующие через Забайкалье", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что движение пассажирских поездов на мосту Транссибирской магистрали восстановили.

Железнодорожный мост на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали в Забайкальском крае обрушился 23 июля из-за сильных дождей.

Ранее стало известно, что РЖД в течение трех дней после разрушения моста через Транссиб в Забайкалье перевезли 3,2 тысячи пассажиров. Из них более 2 тысяч на автобусах, на самолетах – более 900 человек.

