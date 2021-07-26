Более 30 рейсов отменено и задержано в столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом в воскресенье, 25 июля, со ссылкой на данные сервиса "Яндекс. Расписания" сообщает "Агентство "Москва".

В Домодедово отменили семь рейсов и задержали восемь, во Внуково отменили шесть рейсов и задержали три. О причинах корректировки расписания не сообщается.

Накануне, 24 июля, в московских аэропортах также отменили или задержали более 30 рейсов. О причинах не сообщалось. 28 июня более 30 рейсов были задержаны или отменены из-за непогоды.

Ранее сообщалось, что Россия с 9 августа увеличит число рейсов в Сирию и Египет, а также возобновит регулярное авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией.

Кроме того, с 1 августа будет удвоено количество регулярно осуществляемых авиарейсов между Москвой и Минском, также будет увеличено число рейсов в столицу Белоруссии из Сочи и Краснодара.