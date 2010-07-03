Водителям рекомендовали выезжать из города до 15:00 или после 20:00

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водителям рекомендовали выезжать на дачу до 15:00 или после 20:00. Это связано с высокой загруженностью главных магистралей города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Лучше, чем пятница, может быть только пятница и хорошая погода. В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15 и после 20 часов на дорогах будет свободнее", – говорится в сообщении.

Лучше, чем пятница, может быть только пятница и хорошая погода. В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15 и после 20 часов на дорогах будет свободнее. В пиковые часы возможны заторы на вылетных и в местах, где ведутся дорожные работы. — ЦОДД (@gucodd) 26 июля 2019 г.



По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к настоящему моменту загруженность столичных магистралей оценивается в четыре балла. Однако, как напомнили в ЦОДД, ситуация может осложниться.

Ранее в ЦОДД назвали самые медленные столичные магистрали. По данным специалистов, к таким относятся проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов. Разогнаться также не получится на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

А на прошлой неделе в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин гибели людей на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта.

