Водителям рекомендовали выезжать из города до 15:00 или после 20:00

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Водителям рекомендовали выезжать на дачу до 15:00 или после 20:00. Это связано с высокой загруженностью главных магистралей города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"Лучше, чем пятница, может быть только пятница и хорошая погода. В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15 и после 20 часов на дорогах будет свободнее", – говорится в сообщении.
Лучше, чем пятница, может быть только пятница и хорошая погода. В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15 и после 20 часов на дорогах будет свободнее. В пиковые часы возможны заторы на вылетных и в местах, где ведутся дорожные работы.— ЦОДД (@gucodd) 26 июля 2019 г.
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к настоящему моменту загруженность столичных магистралей оценивается в четыре балла. Однако, как напомнили в ЦОДД, ситуация может осложниться.
Ранее в ЦОДД назвали самые медленные столичные магистрали. По данным специалистов, к таким относятся проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов. Разогнаться также не получится на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.
А на прошлой неделе в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин гибели людей на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта.
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