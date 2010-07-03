Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:23

Водителям рекомендовали выезжать из города до 15:00 или после 20:00

транспорт авто дороги город

12:23

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Водителям рекомендовали выезжать на дачу до 15:00 или после 20:00. Это связано с высокой загруженностью главных магистралей города, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"Лучше, чем пятница, может быть только пятница и хорошая погода. В Москве сегодня солнечно, но если вы собрались за город, то вот вам лайфхак: до 15 и после 20 часов на дорогах будет свободнее", – говорится в сообщении.


По данным сервиса "Яндекс.Пробки", к настоящему моменту загруженность столичных магистралей оценивается в четыре балла. Однако, как напомнили в ЦОДД, ситуация может осложниться.

Ранее в ЦОДД назвали самые медленные столичные магистрали. По данным специалистов, к таким относятся проспекты Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, Дмитровское, Щелковское и шоссе Энтузиастов. Разогнаться также не получится на Садовом кольце, Мичуринском, Рязанском и Волгоградском проспектах.

А на прошлой неделе в ГИБДД пришли к выводу, что одной из основных причин гибели людей на российских дорогах является выезд на встречную полосу. Эту проблему планируют решать при помощи разделения потоков транспорта.

Читайте также

транспорт авто дороги город

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика