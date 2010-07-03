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08:02

Дорожный патруль ЦОДД выручил 20 тыс автомобилистов

город авто

08:02

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники службы Дорожного патруля Москвы во время патрулирования города с начала года оказали помощь на дорогах более чем 20 тысячам автомобилистам. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте ЦОДД.

C начала текущего года сотрудники Дорожного патруля пять тысяч раз оказали помощь водителям неисправных автомобилей, более восьми тысяч раз сотрудники помогли водителям, которые попали в ДТП, 4,4 тысяч оформили европротоколов и больше трех тысяч раз осуществляли буксировку аварийных автомобилей.


Ранее сообщалось, что дорожный патруль Центра организации дорожного движения помог задержать автоугонщика на Волоколамском шоссе. Патруль хотел помочь водителю, который остановился на обочине из-за поврежденного колеса.

При этом мужчина вел себя подозрительно: нервничал и не ориентировался в машине. Затем он предпринял попытку сбежать. Оказалось, что автомобиль был угнан несколько часов назад.

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город авто

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