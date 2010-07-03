Дорожный патруль ЦОДД выручил 20 тыс автомобилистов

Сотрудники службы Дорожного патруля Москвы во время патрулирования города с начала года оказали помощь на дорогах более чем 20 тысячам автомобилистам. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте ЦОДД.
C начала текущего года сотрудники Дорожного патруля пять тысяч раз оказали помощь водителям неисправных автомобилей, более восьми тысяч раз сотрудники помогли водителям, которые попали в ДТП, 4,4 тысяч оформили европротоколов и больше трех тысяч раз осуществляли буксировку аварийных автомобилей.
С начала года «Дорожный патруль» уже успел помочь 20(!)тыс. автомобилистов: - 8,5 тыс. раз патрульные оказывали помощь в разборе ДТП; - оформили 4,4 тыс. европротоколов; - помогли 5 тыс. водителей устранить неисправности в машинах; - отбуксировали больше 3 тыс. машин pic.twitter.com/hSZgZx79CG
Ранее сообщалось, что дорожный патруль Центра организации дорожного движения помог задержать автоугонщика на Волоколамском шоссе. Патруль хотел помочь водителю, который остановился на обочине из-за поврежденного колеса.
При этом мужчина вел себя подозрительно: нервничал и не ориентировался в машине. Затем он предпринял попытку сбежать. Оказалось, что автомобиль был угнан несколько часов назад.
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