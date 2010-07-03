Дорожный патруль ЦОДД выручил 20 тыс автомобилистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники службы Дорожного патруля Москвы во время патрулирования города с начала года оказали помощь на дорогах более чем 20 тысячам автомобилистам. Об этом сообщает в Twitter-аккаунте ЦОДД.

C начала текущего года сотрудники Дорожного патруля пять тысяч раз оказали помощь водителям неисправных автомобилей, более восьми тысяч раз сотрудники помогли водителям, которые попали в ДТП, 4,4 тысяч оформили европротоколов и больше трех тысяч раз осуществляли буксировку аварийных автомобилей.

С начала года «Дорожный патруль» уже успел помочь 20(!)тыс. автомобилистов:

- 8,5 тыс. раз патрульные оказывали помощь в разборе ДТП;

- оформили 4,4 тыс. европротоколов;

- помогли 5 тыс. водителей устранить неисправности в машинах;

- отбуксировали больше 3 тыс. машин pic.twitter.com/hSZgZx79CG — ЦОДД (@gucodd) 11 июля 2019 г.



Ранее сообщалось, что дорожный патруль Центра организации дорожного движения помог задержать автоугонщика на Волоколамском шоссе. Патруль хотел помочь водителю, который остановился на обочине из-за поврежденного колеса.

При этом мужчина вел себя подозрительно: нервничал и не ориентировался в машине. Затем он предпринял попытку сбежать. Оказалось, что автомобиль был угнан несколько часов назад.

