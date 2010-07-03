Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:31

Водителям в непогоду помогают 16 экипажей дорожного патруля

транспорт авто безопасность

13:31

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В связи с непогодой на улицы Москвы для помощи столичным водителям выехали 16 экипажей дорожного патруля. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

"И в эту непогоду (и все остальные непогоды) дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них девять – на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами, европротоколами, инструментами и лебедками – со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что коммунальные службы столицы ликвидируют последствия снегопада. К утру воскресенья в Москве выпало до 2 сантиметров снега. При этом метеорологи отмечают, снегопад продолжится и принесет к утру понедельника еще пять сантиметров снега.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в настоящий момент в городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети. Снегопад и метель обрушились на Москву в первое воскресенье весны. По прогнозам синоптиков, 3 марта в столичном регионе ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза. В МЧС предупредили водителей о гололедице и плохой видимости на дорогах.

транспорт авто безопасность

Поделиться в социальных сетях:

Следующая новость

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика