Водителям в непогоду помогают 16 экипажей дорожного патруля

В связи с непогодой на улицы Москвы для помощи столичным водителям выехали 16 экипажей дорожного патруля. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.
"И в эту непогоду (и все остальные непогоды) дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них девять – на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами, европротоколами, инструментами и лебедками – со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад", – говорится в сообщении.
И в эту непогоду (и все остальные непогоды) Дорожный патруль рядом. 16 экипажей (из них 9 - на МКАД, где сегодня особенно сложно), с крепкими тросами (и торсами!💪🏼), европротоколами, инструментами и лебедками - со всем тем, что незаменимо в самый злой снегопад. pic.twitter.com/KiZvpVr8Ij
Ранее сообщалось, что коммунальные службы столицы ликвидируют последствия снегопада. К утру воскресенья в Москве выпало до 2 сантиметров снега. При этом метеорологи отмечают, снегопад продолжится и принесет к утру понедельника еще пять сантиметров снега.
Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в настоящий момент в городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети. Снегопад и метель обрушились на Москву в первое воскресенье весны. По прогнозам синоптиков, 3 марта в столичном регионе ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза. В МЧС предупредили водителей о гололедице и плохой видимости на дорогах.
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