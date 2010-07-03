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10:50

В Москве ликвидируют последствия сильного снегопада

город ЖКХ

10:50

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Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

Коммунальные службы столицы продолжают ликвидировать последствия снегопада. К утру воскресенья в Москве выпало до 2 сантиметров снега. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится и принесет к утру понедельника еще пять сантиметров снега.

Как сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, в настоящий момент в городе ведутся механизированные и ручные работы по уборке и противогололедной обработке улично-дорожной сети, тротуаров, пешеходных зон, общественных пространств, дворовых територий и других объектов. Все снегосплавные пункты ведут прием и утилизацию снега.

Под особым контролем коммунальных служб – уборка снега со скатных кровель с целью недопущения образования наледи. В комплексе городского хозяйства напомнили москвичам о необходимости соблюдения требований безопасности: не заходить за выставленные ограждения и в охранные зоны проведения работ по очистке кровель.

Снегопад и метель обрушились на Москву в первое воскресенье весны. По прогнозам синоптиков, 3 марта в столичном регионе ожидаются облачная погода и до 6 градусов мороза. Несмотря на небольшое потепление, придется одеться теплее, ведь при ветре будет казаться холоднее, чем на самом деле.

В связи с непогодой Гидрометцентр объявил в столице на 3 марта желтый уровень погодной опасности. Водителей призвали пользоваться общественным транспортом.

В МЧС предупредили водителей о гололедице и плохой видимости на дорогах. В связи с непогодой в ведомстве призвали жителей московского региона быть крайне осмотрительными, соблюдать скоростной режим и не оставлять машины возле деревьев и шатких конструкции.

город ЖКХ

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