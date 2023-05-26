Движение поездов приостанавливалось на Кольцевой линии метро

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Поезда временно не ходили на Кольцевой линии столичной подземки при движении по часовой стрелке. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Отмечается, что это было обусловлено падением человека на пути на одной из станций. К настоящему времени проблема уже решена, движение восстановлено и вводится в график.

Накануне сбой в движении составов произошел на центральном участке Сокольнической линии метро. Одному из поездов потребовалась проверка, из-за чего движение выбилось из графика. Его восстановили в течение получаса.

Между тем 24 мая движения временно не было на участке от "Кленового Бульвара" до "Савеловской" Большой кольцевой линии метро. Пассажиры не могли сесть в поезда на станциях из-за проверки одного из составов.