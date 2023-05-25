Движение на центральном участке Сокольнической линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на центральном участке Сокольнической линии метро Москвы ввели в график. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Утром в четверг, 25 мая, на данном участке были увеличены интервалы движения поездов. В департаменте объяснили, что изменения в графике были связаны с проверкой состава.

За день до этого не было движения поездов на Большой кольцевой линии. Впоследствии его восстановили и ввели в график. На первом этапе поезда пустили на участке от "Нижегородской" до "Савеловской".

Ранее москвичей предупредили об изменениях в графике поездов на западном радиусе будущего МЦД-4. Расписание поменяется в предстоящие выходные, 27 и 28 мая.