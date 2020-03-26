Аэропорт Шереметьево закроет терминал D с 1 апреля

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный аэропорт Шереметьево сообщил, что на время будет закрыт терминал D. По информации представителей воздушной гавани, ограничения вступят в силу 1 апреля, сообщает Агентство "Москва".

"Информацию о временном закрытии пассажирского терминала D подтверждаем", – заявили представители транспортного узла.

В качестве причины закрытия терминала D называется пассажиропоток, который сократился.

Кроме того, повлияли ограничения в сфере международных авиационных перевозок. С 20 марта по аналогичной причине приостановлена работа терминалов Е и С.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково закрыл выход в город из зоны ожидания прилета международных рейсов.

Помимо того, принято решение об отмене в Жуковском всех международных авиарейсов.

Недавно говорилось, что Домодедово может частично закрыть галерею международных вылетов.