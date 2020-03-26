Аэропорт Шереметьево закроет терминал D с 1 апреля

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Столичный аэропорт Шереметьево сообщил, что на время будет закрыт терминал D. По информации представителей воздушной гавани, ограничения вступят в силу 1 апреля, сообщает Агентство "Москва".
"Информацию о временном закрытии пассажирского терминала D подтверждаем", – заявили представители транспортного узла.
В качестве причины закрытия терминала D называется пассажиропоток, который сократился.
Кроме того, повлияли ограничения в сфере международных авиационных перевозок. С 20 марта по аналогичной причине приостановлена работа терминалов Е и С.
Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково закрыл выход в город из зоны ожидания прилета международных рейсов.
Помимо того, принято решение об отмене в Жуковском всех международных авиарейсов.
Недавно говорилось, что Домодедово может частично закрыть галерею международных вылетов.