Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 150 рейсов задержано и отменено в Москве. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".
Наибольшее количество корректировок наблюдается в Шереметьево. Там отменили 67 рейсов. Еще 6 вылетов при этом задерживаются.
Во Внуково отменен 51 рейс, задерживаются 10. Аэропорт Домодедово не смогли покинуть 9 воздушных суден. Еще 10 рейсов задержаны.
Ранее сообщалось, что в столичных аэропортах задержали или отменили почти 130 рейсов. Меньше всего корректировки расписания затронули Домодедово.
Между тем Болгария заявила, что закрывает свое воздушное пространство для российских самолетов. Запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны вступает в силу с субботы, 26 февраля, в 01:00 по московскому времени.
На фоне участившихся случаев закрытия воздушного пространства для России западными странами авиакомпания S7 Airlines отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
"Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Дублин и Лондон до 23 мая
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