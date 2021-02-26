Трамваи задерживаются по техническим причинам в районе Комсомольской площади

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В районе Комсомольской площади временно задерживаются трамваи. Сбой в движении произошел по техническим причинам, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Сейчас увеличены интервалы движения маршрутов № 7, 13, 37 и 50. "Маршруты временно изменены, будьте внимательны", – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время движение трамваев восстановлено.

Ранее движение трамваев на Чистопрудном бульваре было восстановлено. По техническим причинам задерживались трамваи № А, 3, 39.

Кроме того, в районе метро "Авиамоторная" по техническим причинам задерживались трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра. Вместо них для удобства пассажиров работали автобусы.