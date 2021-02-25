Трамваи семи маршрутов задерживаются в районе метро "Авиамоторная"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Трамваи семи маршрутов задерживаются по техническим причинам в районе метро "Авиамоторная". Об этом говорится в сообщении департамента транспорта в Telegram-канале.

"На шоссе Энтузиастов (в районе метро "Авиамоторная") по техническим причинам задерживаются трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра", – говорится в сообщении.

В Дептрансе добавили, что маршруты временно изменены, вместо трамваев курсируют автобусы.

Ранее сообщалось, что на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживаются поезда из-за незапланированных остановок составов.

Сотрудники ЦППК совместно со специалистами МЖД принимали всевозможные меры для оперативного ввода в график задержанных поездов.

