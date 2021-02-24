Ряд поездов задерживается на Ярославском и Казанском направлениях МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживаются поезда из-за незапланированных остановок составов. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

На Казанском направлении задерживаются три электрички в сторону столицы.

"Вынужденная остановка пригородного поезда произошла в 8:53 на остановочном пункте Ильинская. По предварительной информации, это произошло из-за срыва стоп-крана пассажиром. В связи с этим в пути задерживаются три электропоезда в сторону Москвы", – говорится в сообщении.

На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов дальнего следования.

"Из-за незапланированной остановки пригородного поезда на перегоне Софрино – Пушкино в пути задержаны несколько дальних электропоездов (от Сергиева Посада и Александрова) в сторону Москвы", – говорится в сообщении.

Для сокращения опоздания поездов МЖД принимает все необходимые меры и приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что график движения поездов на МЦД-1, а также Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится с 24 февраля до конца апреля этого года. Изменения связаны с проведением путевых работ.