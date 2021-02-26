Движение трамваев на Чистопрудном бульваре восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение трамваев восстановлено на Чистопрудном бульваре. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

Там по техническим причинам задерживались трамваи № А, 3, 39.

Накануне в районе метро "Авиамоторная" по техническим причинам задерживались трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра. Вместо них для удобства пассажиров работали автобусы. Позже движение было восстановлено.

На прошлой неделе на улице Живописной на северо-западе Москвы произошло задымление в трамвае, что привело к изменению ряда маршрутов наземного транспорта.

