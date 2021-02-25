Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев на шоссе Энтузиастов восстановлено, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Ранее в районе метро "Авиамоторная" по техническим причинам задерживались трамваи № 12, 24, 37, 38, 43, 46, 50 в сторону центра. Вместо них для удобства пассажиров работали автобусы.

А накануне на Казанском и Ярославском направлениях Московской железной дороги задерживались поезда из-за незапланированных остановок составов.

Сотрудники ЦППК совместно со специалистами МЖД принимали всевозможные меры для оперативного ввода в график задержанных поездов.

