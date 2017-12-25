Урны для мусора могут установить в электричках ЦППК

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Урны для мусора могут появиться в поездах Центральной пригородной пассажирской компании, рассказал исполнительный директор ЦППК Максим Дьяконов.

По его словам, в ЦППК всегда рассматривают обращения пассажиров. Благодаря их предложениям уже установили держатели для велосипедов, сообщает Агентство "Москва". В небольшие мусоросборники, которые планируется установить, пассажиры смогут выбрасывать, к примеру, бутылки из-под воды, заявил Дьяконов. Когда урны появятся, он не уточнил.

Ранее стало известно, что вандалы стали втрое реже портить пригородные электрички в сравнении с 2016 годом: 200 случаев вместо 633. Тем не менее с января по ноябрь хулиганские атаки нанесли весомый материальный ущерб имуществу компании: 156 выбитых окон, 18 граффити; испорченных зеркал и дворников на лобовых стеклах вагонов – 21, 18 краж оборудования внутри вагонов.