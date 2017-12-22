Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
В новогодние праздники изменится график движения пригородных электричек. Часть поездов временно уберут из расписания, а некоторые экспрессы будут отправляться позже в новогоднюю и рождественскую ночи.
"В праздничные дни пассажиропоток в пригородных электричках традиционно снижается, поэтому некоторые поезда мы отменяем. 29 декабря пригородные поезда будут следовать по расписанию пятницы, с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы, 8 января – по расписанию воскресенья. А 9 января электрички вернутся к обычному расписанию рабочего дня", – рассказали в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), передает портал мэра и правительства Москвы.
Всего отменят 24 поезда ЦППК, а 15 электричек компании будут отправляться позже в ночные часы 1 и 7 января. Больше всего изменений произошло в расписании экспрессов Ярославского направления железной дороги.
Подробный график движения поездов в новогодние праздники можно узнать на сайте ЦППК.
При этом ранее отмечалось, что московское метро в ночь на Рождество закроется позднее обычного. Поезда будут перевозить пассажиров до 02:00.
В Новый год подземку вообще решили не закрывать. Ранее об этом рассказали в департаменте транспорта столичной мэрии. Такой режим позволит горожанам быстро и удобно добираться до праздничных площадок, где организуют праздничные гуляния.
Уже с 22 декабря и до 14 января многие улицы, бульвары, площади и переулки столицы превратятся в театральные подмостки. В городе открывается фестиваль "Путешествие в Рождество".
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