В районе станции метро "ЦСКА" изменятся маршруты наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Маршруты наземного транспорта изменятся 26 и 29 октября в районе станции метро "ЦСКА". Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.

Отмечается, что корректировки в движении автобусов №№ 175 и 818 связаны с проведением футбольных матчей на стадионе ЦСКА. Изменения будут действовать в понедельник с 17:00 и в четверг с 17:55 – и до окончания турниров.

В Мосгортрансе поясняют: автобус № 175 будет курсировать от остановки "Метро "Сокол" до "Песчаной площади". Движение маршрута № 818 будет осуществляться по двум участкам: от "Метро "Динамо" до пункта "Дворец спорта "Мегаспорт" на улице Гризодубовой. Второй маршрут проследует от "Силикатного завода" до остановки "Песчаная площадь".

Ранее стало известно, что автобусные маршруты до кладбищ в Москве переведут на зимнее расписание. В Дептрансе объяснили эту меру тем, что изменяется также и время работы кладбищ. В зимний период их посещают реже.