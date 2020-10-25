В районе станции метро "ЦСКА" изменятся маршруты наземного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Маршруты наземного транспорта изменятся 26 и 29 октября в районе станции метро "ЦСКА". Об этом сообщается на сайте Мосгортранса.
Отмечается, что корректировки в движении автобусов №№ 175 и 818 связаны с проведением футбольных матчей на стадионе ЦСКА. Изменения будут действовать в понедельник с 17:00 и в четверг с 17:55 – и до окончания турниров.
В Мосгортрансе поясняют: автобус № 175 будет курсировать от остановки "Метро "Сокол" до "Песчаной площади". Движение маршрута № 818 будет осуществляться по двум участкам: от "Метро "Динамо" до пункта "Дворец спорта "Мегаспорт" на улице Гризодубовой. Второй маршрут проследует от "Силикатного завода" до остановки "Песчаная площадь".
Ранее стало известно, что автобусные маршруты до кладбищ в Москве переведут на зимнее расписание. В Дептрансе объяснили эту меру тем, что изменяется также и время работы кладбищ. В зимний период их посещают реже.
"Это наш город": участок Филевской линии метро закроют 24-25 октября
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: