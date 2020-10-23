Автобусные маршруты до кладбищ в Москве переведут на зимнее расписание

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты автобусов до городских кладбищ переведут на зимнее расписание. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"С 1 ноября автобусы, которые ходят до мемориальных комплексов, будут начинать работу позже и заканчивать ее раньше", – рассказали в ведомстве.

В Дептрансе объяснили эту меру тем, что изменяется также и время работы кладбищ. В зимний период их посещают реже.

Подробное расписание изменений опубликовано на официальном сайте Мосгортранса. В компании-перевозчике подчеркнули, что для удобства посетителей на маршрутах сохранятся некоторые фиксированные рейсы.

Несколько дней назад сообщалось, что с 26 октября в Москве изменится время работы автобуса № 444. Как рассказали в Мосгортрансе, увеличится продолжительность его работы.

