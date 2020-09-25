В Москве увеличилось количество велопоездок – Дептранс

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество велопоездок в Москве выросло на 72% в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Также эксперты ведомства подсчитали показатели за минувшую неделю.
"Количество велопоездок выросло на 86% (+14 тысяч поездок) по сравнению с прошлой неделей и на целых 72% (+12 тысяч), если сравнивать с прошлым годом", – рассказали в Дептрансе.
По данным на сегодняшний день, с начала сезона прокатными велосипедами в Москве воспользовались уже 3,9 миллиона раз, причем средняя длина поездки составила 2,9 километра.
В нынешнем сезоне зону покрытия городской сети велопроката расширили. В частности, в районах Крылатском, Кунцеве, Филевский парк, Фили-Давыдкове и Дорогомилове появились сразу 19 новых станций.
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