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08:13

Транспорт

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов Московского региона

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также подмосковный Жуковский осуществляют работу в штатном режиме. Об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорты московского авиаузла и Жуковский по состоянию на 08:00 по московскому времени работают штатно", – информировали в ведомстве.

В ночь на 25 августа аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили прием и выпуск самолетов со своих территорий. Часть самолетов направили в зону ожидания. Тогда задержали и отменили порядка 32 рейсов.

Позже в авиационных службах заявили о введении аэропортов в штатный режим работы. Ночные ограничения сняли около 06:00.

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