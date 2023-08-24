В ООН выразили обеспокоенность из-за ударов дронов по городам России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ООН обеспокоена обстрелами российской приграничной территории, а также ударами дронов по городам России, заявил заместитель генсека ООН Розмари Дикарло на заседании Совбеза всемирной организации.

"Мы также обеспокоены возможным воздействием на гражданских лиц обстрелов российских приграничных населенных пунктов и атаками дронов внутри России, включая Москву", – передает ТАСС слова заместителя генсека организации.

По словам Дикарло, совершение атак в отношении мирных граждан и гражданской инфраструктуры является неоправданным и строго запрещено международным правом.

В ночь на 23 августа Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки Москвы тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Последний подавили средствами РЭБ, потеряв управление, он врезался в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате инцидента никто не пострадал.

В свою очередь, представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что атаки БПЛА по "Москва-Сити" должны были оказать психологическое воздействие на население России.

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