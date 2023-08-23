В ГУР Украины объяснили, зачем атаковали дронами "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал, что атаки беспилотников по "Москва-Сити" должны были оказать психологическое воздействие на население России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал "Рада".

"Эти действия носят многоплановый характер и влияют сразу на несколько процессов. Это общественные настроения и информационный эффект", – заявил представитель ГУР.

Он также лишь косвенно признал ответственность Украины за ночную атаку, назвав атаковавшие Москву дроны "неопознанными летающими объектами", добавляя, что они летели только туда, где находятся "спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения, которые задействованы в реализации и планировании СВО".

В ночь на 23 августа ВСУ попытались атаковать Москву тремя беспилотниками. Два из них были уничтожены в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья. Последний подавили средствами РЭБ, потеряв управление, он врезался в строящееся здание в "Москва-Сити". В результате никто не пострадал.

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