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Москва 24

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Транспорт

17:33

Еще на семи станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

транспортпогода

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный Детранс принял решение об увеличении количества станций метро, на которых пассажиры могут получить бесплатную воду.

"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку семь станций, где с 17:00 раздаем воду", – сообщается телеграм-канале ведомства.

В список включили станции:

  • "Пушкинская";
  • "Баррикадная";
  • "Кузнецкий Мост";
  • "Улица 1905 года";
  • "Волгоградский проспект";
  • "Владыкино" (МЦК);
  • "Зорге" (МЦК).

    • С 11:30 в столичном метро организовали раздачу воды на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская".

    Также бутылки с питьевой водой предлагали посетителям автостанции "Орехово", пассажирам железнодорожного транспорта и экспресс-автобусов до столичных аэропортов.

    Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящие выходные станут последними жаркими летом 2022 года. В понедельник, 29 августа, в Москве ожидается облачная погода без осадков, а затем в город придет похолодание.

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