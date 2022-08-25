Еще на семи станциях метро и МЦК начали раздавать воду из-за жары

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный Детранс принял решение об увеличении количества станций метро, на которых пассажиры могут получить бесплатную воду.

"По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку семь станций, где с 17:00 раздаем воду", – сообщается телеграм-канале ведомства.

В список включили станции:



"Пушкинская";

"Баррикадная";

"Кузнецкий Мост";

"Улица 1905 года";

"Волгоградский проспект";

"Владыкино" (МЦК);

"Зорге" (МЦК).

С 11:30 в столичном метро организовали раздачу воды на станциях "Технопарк", "Выхино", "Фили", "Филевский парк", "Пионерская", "Багратионовская", "Студенческая" и "Кутузовская".

Также бутылки с питьевой водой предлагали посетителям автостанции "Орехово", пассажирам железнодорожного транспорта и экспресс-автобусов до столичных аэропортов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящие выходные станут последними жаркими летом 2022 года. В понедельник, 29 августа, в Москве ожидается облачная погода без осадков, а затем в город придет похолодание.

