На Лесной улице нанесли разметку для велополосы

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На улице Лесной в центре столицы нанесли разметку для велополосы, сообщает пресс-служба Дептранса.
"Как и обещали, мы нанесли разметку велополосы на улице Лесной – ездить по ней теперь будет еще комфортнее и безопаснее. Мы рады видеть ваши отзывы и новые предложения", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Дептранса ранее сообщали, что временные велополосы общей протяженностью более 3 километров создадут в центре города. В частности, они появятся на улице Большой Полянке, Малой Дмитровке, Каретном Ряду, а также в Газетном переулке и на Большом Москворецком мосту. В качестве эксперимента велополосы будут обозначены до 1 ноября 2020 года, после чего на зимний период разметку уберут.
Заммэра Максим Ликсутов ранее сообщил, что велополосу планируется провести по всей длине Садового кольца, а также установить там велосипедные светофоры.
Ликсутов добавил, что создание временной велополосы на улице Лесной увеличило количество велосипедистов на 29 процентов. В то же время никаких затруднений для автомобилей из-за этого нет.
Ранее столичным жителям рассказали о самых популярных веломаршрутах. В частности, существует путь на Бульварном кольце, который за последний год обретает все большую популярность.
Он связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский.
Велополоса со спецсветофорами появится по всей длине Садового кольца
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