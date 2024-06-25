ЦОДД призвал столичных водителей быть внимательными на фоне непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Центр организации дорожного движения напомнил автомобилистам о правилах безопасности, которые необходимо соблюдать в непогоду. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"В городе местами идет дождь – не отвлекайтесь на телефон во время движения. По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве до конца дня ожидаются дождь и сильный ветер", – говорится в публикации.

Водителей просят воздержаться от резких маневров, выдерживать дистанцию и не превышать допустимую скорость. Также не следует оставлять транспортное средство рядом с деревьями или шаткими конструкциями.

Ситуацию на дорогах контролируют специалисты ЦОДД.

Ранее москвичей предупредили о кратковременных дождях до конца дня.

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщал, что период с 25 по 27 июня будет дождливым. При этом в среду и четверг, 26–27 июня, будет достаточно холодно: столбики термометров не превысят 14–19 градусов, уточнил он.

