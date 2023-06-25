Современная российская цифровая автоматика начала управлять движением поездов в депо БКЛ

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Современная российская цифровая автоматика управляет движением поездов во всех депо Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Благодаря этому ведется быстрая и бесперебойная выдача составов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Например, перед пиковыми часами из депо "Нижегородское" поезда выезжают на линию с минимальным интервалом всего в несколько минут", – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в новых микропроцессорных системах присутствуют киберзащита и полное резервирование. Данные системы управляют заездами поездов в депо, регулируют работу стрелок и светофоров, контролируют параметры оборудования, а также проводят самодиагностику и выявляют неисправности.

"Сергей Собянин поручил оснастить БКЛ самым современным оборудованием. Сейчас на линии курсируют только поезда "Москва-2020", которые проходят тщательное обслуживание в двух электродепо. Третье откроем до конца года", – сказал заммэра.

Ранее на станциях БКЛ у пассажиров появилась возможность узнать загруженность прибывающих поездов. Раньше сделать это можно было через приложение московского метро, теперь же соответствующая информация демонстрируется на табло, показывающих время до прибытия следующего состава.

Владимир Путин и Сергей Собянин открыли БКЛ 1 марта 2023 года. В этот день заработали последние девять станций большого кольца. Таким образом, число станций с учетом МЦД и МЦК увеличилось до 355.



Загруженность вагонов прибывающих поездов начали показывать на экранах БКЛ в столице