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25 апреля, 19:17

Транспорт

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Поезда не курсировали от станции "Спартак" до "Баррикадной". При этом в обратном направлении интервалы движения составов были увеличены из-за нахождения человека на путях.

Как уточнили оперативные службы, погиб пассажир, который по неосторожности упал под прибывающий поезд на станции метро "Полежаевская".

Ранее сообщалось, что ЦППК скорректирует расписание поездов в майские праздники. В частности, 20 апреля и 7 мая поезда будут ходить по расписанию, а 1–3 и 8–10 мая движение будет осуществляться по расписанию субботы. Также будут назначены 60 дополнительных электричек.

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