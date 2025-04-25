Движение в Заваруевском переулке Москвы перекрыто из-за возгорания в ангаре

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение перекрыто в районе дома 32с2 в Заваруевском переулке из-за возгорания в ангаре. Об этом пишет пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – добавили в столичном Дептрансе.

Ангар, расположенный на востоке Москвы, загорелся в пятницу, 24 апреля. Возгорание охватило всю площадь постройки. Прибывшие на место пожарные расчеты сразу же начали тушить огонь. В результате удалось полностью ликвидировать пожар. О пострадавших не сообщалось.

Ранее в результате другого пожара на востоке Москвы погиб человек. Трагедия произошла в квартире одного из домов на Снайперской улице. Следователи организовали проверку по данному факту.

