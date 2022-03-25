Электрички задерживаются на Казанском направлении МЖД

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пригородные поезда задерживаются на Казанском направлении МЖД. Это связано со срывом пассажирами стоп-крана в электричке № 6105 сообщением Голутвин – Москва.

Инцидент произошел в пятницу в 08:39 на участке Перово – Москва. Из-за незапланированной остановки состав прибыл на конечную станцию с опозданием в 23 минуты.

Причина срыва стоп-крана не сообщается. В МЖД отмечают, что для введения движения в график принимаются все возможные меры.

Ранее стало известно, что так называемые дачные поезда начнут курсировать с 27 марта. Всего в летний график движения будет введено 20 дополнительных составов: 18 из них будут запущены уже в воскресенье, один – с 23 апреля и еще один – с 24 апреля.

