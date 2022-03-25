Самолет Москва – Сыктывкар вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Сыктывкар, вернулся в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Sukhoi Superjet 100 в 09:39 совершил посадку в штатном режиме", – заявил он.

Предварительно установлено, что самолет вернулся в аэропорт вылета в связи со срабатыванием датчика отказа системы управления передней стойкой шасси.

Накануне пассажирский Boeing 737, выполняющий рейс из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал бедствия при посадке. По предварительным данным, причиной сигнала стало анонимное сообщение о якобы минировании самолета.

