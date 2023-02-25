Дептранс предупредил москвичей о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дептранс Москвы предупредил горожан о возможных задержках наземного транспорта на фоне ухудшения погоды. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге, дожде и гололедице в субботу, 25 февраля. В Дептрансе порекомендовали автомобилистам быть внимательными и аккуратными на дорогах.

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололеда до 21:00 25 февраля. Также в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей до 21:00 воскресенья, 26 февраля.

МЧС предупредило москвичей о гололедице

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