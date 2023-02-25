Москвичей предупредили об облачной погоде и мокром снеге

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В субботу, 25 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода с мокрым снегом и гололедицей. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 1 до 3 градусов тепла, в области – от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Местами ожидается налипание мокрого снега и гололед.

Скорость юго-восточного и южного ветров составит 5–10 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 734 миллиметра ртутного столба.

В МЧС РФ напомнили о возможности падения сосулек и сходе снега с крыш домов в связи со скорым изменением погоды и приходом весны. В ведомстве порекомендовали гражданам быть внимательнее и не ходить в наушниках мимо домов.

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