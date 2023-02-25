В Московском регионе объявили желтый уровень опасности из-за гололеда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Гидрометцентр России объявил в Москве и Подмосковье желтый уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом сообщается на сайте организации.

"Гололедно-изморозевое отложение, местами налипание мокрого снега, гололед. Период предупреждения с 9:00 до 21:00 25 февраля", – следует из прогностической карты.

Также в Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей. Предупреждение будет действовать до до 21:00 воскресенья, 26 февраля.

Ранее москвичей предупредили о мокром снеге, дожде и гололедице 25 февраля. В Дептрансе порекомендовали автомобилистам быть внимательными и аккуратными на дорогах.

В МЧС РФ напомнили о возможности падения сосулек и сходе снега с крыш домов в связи со скорым изменением погоды и приходом весны. В ведомстве порекомендовали гражданам быть внимательнее и не ходить в наушниках мимо домов.

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