Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей предупредили о мокром снеге, дожде и гололедице 25 февраля. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С 03:00 и до конца дня синоптики прогнозируют в Москве мокрый снег и дождь. На дорогах местами возможно образование гололедицы", – отметили в сообщении.

В Дептрансе порекомендовали автомобилистам быть внимательны и аккуратны на дорогах.

Кроме того, водителей попросили соблюдать безопасную дистанцию и скорость, а также не применять резкие маневры и не отвлекаться на телефоны.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе ожидается облачная погода со снегом. Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов мороза, в области – от 2 до 7 градусов мороза.

Также городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в длинные февральские выходные. На особом контроле специалистов находится противопожарная безопасность, а также обеспечение безопасности коммунальной и энергетической инфраструктуры.



В Москве в усиленном режиме убирают снег

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