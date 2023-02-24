Москвичей предупредили об облачной погоде и снегопаде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В пятницу, 24 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода со снегом. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов мороза, в области – от 2 до 7 градусов мороза.

Скорость юго-западного и южного ветров составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 740 миллиметров ртутного столба.

В длинные февральские выходные городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы. В столице организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала.

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