Городские службы перешли на усиленный режим работы в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы Москвы переведены на усиленный режим работы в длинные февральские выходные. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. <...> В столице приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования <...> систем жизнеобеспечения и объектов городского хозяйства", – приводятся в сообщении слова заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, 1,5 тысяч аварийных бригад непрерывно следят за ситуацией в городе. На случай аварий они оснащены всей необходимой спецтехникой, а также резервными источниками питания. В настоящее время теплоснабжение города осуществляется в штатном режиме.

Кроме того, на особом контроле специалистов находится противопожарная безопасность, а также обеспечение безопасности коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Ранее москвичам пообещали, что морозы начнут отступать из города уже 24 февраля. При этом в ночь на пятницу в столице может похолодать до -14...-16 градусов. Уже в субботу днем столбики термометров поднимутся до 0 до 2 градусов.



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