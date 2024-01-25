Москвичам рекомендовали пользоваться городским транспортом из-за непогоды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичных автомобилистов призвали пересесть на городской транспорт в связи со снегом и дождем. Об этом говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Также водителям напомнили о необходимости держать дистанцию, избегать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

В ведомстве подчеркнули, что дорожная ситуация в городе стабильная.

Ранее стало известно, что сугробы в Москве и области выросли за сутки 24 января на 2–4 сантиметра, что в 1,5 раза больше установленной нормы.

До этого руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, установится оттепель, а в выходные ожидается рост атмосферного давления.



Сугробы в Москве достигли почти полуметра в высоту